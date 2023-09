Resident Evil 4 Remake costa quasi 70 euro su iPhone e iPad

Resident Evil 4 Remake si candida a diventare uno dei giochi mobile più costosi di sempre: il preordine è aperto ora su App Store, il prezzo però potrebbe non piacervi dal momento che la versione completa costa 59.99 dollari negli USA e 69.99 euro in Europa.

L'app può essere scaricata gratuitamente da tutti ma lo sblocco del gioco completo è ovviamente a pagamento, i prezzi su App Store non sono propriamente bassi: si parla di 69.99 euro per il gioco con "bonus inclusi", 19.99 euro per un pacchetto DLC e prezzi che vanno da 2.99 euro a 9.99 euro per i ticket di upgrade delle armi. Capcom sottolinea che "una parte limitata del gioco di base può essere giocata gratuitamente. Per giocare il gioco completo, è necessario un acquisto in-app."

Resident Evil 4 Remake pesa 19.3 GB, la data di uscita non è ancora stata annunciata da Capcom, il placeholder su App Store riporta un generico 31/12/2023. Il gioco è compatibile con iPhone 15 Pro e Pro Max (con iOS 17), iPad con chip M1 (iOS 17) o successivi e Mac con chip Apple M1 o superiori (MacOS 13).

Invece, Resident Evil Village per iPhone esce il 30 ottobre al prezzo di circa 30 euro, anche in questo caso con una parte del gioco disponibile gratis e la versione completa sbloccabile tramite acquisti in-app.