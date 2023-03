Resident Evil 4 Remake a tutto crafting: come creare nuovi oggetti

In attesa di dare il via alla caccia al trofeo di Platino di Resident Evil 4 Remake, i giocatori possono prepararsi a fare i conti con risorse limitate, che sarà possibile ampliare ricorrendo ad attività di crafting.

Per dedicarsi alla costruzione di strumenti utili, i giocatori devono percorrere un sentiero piuttosto semplice. Nello specifico, per creare nuovi oggetti all'interno di Resident Evil 4 Remake, il primo passo consiste nell'aprire il proprio inventario. Dalla schermata, si potrà poi passare alla sezione Crafting.



In questa pagina, è disponibile una panoramica di tutti gli strumenti che possono essere prodotti nel corso dell'avventura, con tanto di elenco delle risorse da impiegare per lo sforzo. Nel caso in cui si posseggano già queste ultime, sarà sufficiente selezionare l'oggetto desiderato, che sarà automaticamente prodotto e aggiunto all'inventario del giocatore.



In alternativa, nel caso in cui si abbia già familiarità con le dinamiche di crafting del gioco, ricordiamo che può essere sufficiente selezionare - sempre nella schermata Inventario - con X o quadrato una componente. Spostando quest'ultima su di un'altra risorsa combinabile, ecco che il nostro nuovo oggetto sarà immediatamente disponibile.



Come evidenziato dalle recensioni di Resident Evil 4 Remake, a ogni modo, gli item che possono essere realizzati tramite crafting non sono poi molti. Tra questi ultimi spiccano in particolari munizioni per la pistola, cartucce per il fucile e mix di erbe con effetti curativi.