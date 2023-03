Resident Evil 4 Remake: crash e problemi col Ray Tracing nell'analisi di Digital Foundry

Continua il periodo sfortunato per i giocatori PC, che dopo titoli problematici come Wo Long Fallen Dynasty e Wild Hearts sono alle prese con il port pessimo di The Last of Us Parte I e con una versione PC di Resident Evil 4 Remake non esente da difetti.

Nonostante il rifacimento di Capcom sia ampiamente apprezzabile dal punto di vista grafico e non possa ritenersi davvero un gioco problematico dal punto di vista tecnico, la video analisi di Digital Foundry che potete consultare in apertura non si lascia scappare alcune mancanze del port PC di Resident Evil 4 Remake. Gli esperti tech, in particolare, parlano di lacune della qualità dell'immagine dovute ad un'applicazione non esaltante del temporal anti-aliasing affiancato da un impiego forzato ed eccessivo di un filtro di sharpening che conferisce all'immagine un effetto "posterizzazione", diventando così generalmente più piatta.

I crash riscontrati con la versione PC del gioco sembrano legati all'utilizzo della VRAM, e anche GPU da 8GB o 10GB possono andare in difficoltà. In questo senso, risulta complesso riuscire a giocare con il Ray Tracing attivo, tecnologia che risucchia parecchia potenza computazionale della scheda video e che di conseguenza potrebbe innescare i crash improvvisi. Nel caso vogliate utilizzarlo ugualmente, si consiglia di abbassare la qualità di texture ed ombre per rendere l'esperienza di gioco la più stabile possibile.

Resident Evil 4 supporta la tecnologia di upscaling AMD FSR 1 e 2, ma i benefici ottenuti non sono eccezionali. Digital Foundry ha fatto notare come le mod che aggiungono NVIDIA DLSS al gioco forniscono un risultato migliore rispetto all'FSR implementato in modo ufficiale.

Anche Resident Evil 4 Remake è vittima di review bombing su Metacritic da parte di quei fan scontenti delle modifiche apportate da Capcom.