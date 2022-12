Resident Evil 4 Remake: data d'uscita, edizioni, requisiti minimi e consigliati su PC

Gli ultimi mesi del 2022 hanno saputo regalarci numerosissime sorprese sul fronte videoludico, le quali hanno visto partecipe anche Capcom e l’iconica saga di Resident Evil. L’ultimo State of Play è stato un momento fondamentale per il brand horror per antonomasia e, durante quella serata, sono state annunciate diverse novità interessanti.

Tra tutte, ad aver sorpreso maggiormente è stato il reveal del progetto di rifacimento portato avanti con i primi capitoli del franchise dalle tinte orrorifiche: Resident Evil 4 sta per tornare sulla scena videoludica, con un remake che mette a lucido una delle più apprezzate iterazioni di riferimento. Le speranze e le attese dei fan della prima ora di Residen Evil sono tutte riposte in quest’ultimo progetto in arrivo nei pochi mesi che ci separano dalla data d’uscita del titolo. Ma cosa sappiamo esattamente su Resident Evil 4 Remake?

Resident Evil 4 Remake: un’esperienza tutta da RE-scoprire

In linea con l’omonima produzione videoludica del 2005, le vicissitudini raccontate nel remake di Resident Evil 4 prenderanno piede a partire dalle vicende raccontate in quel di Raccoon City, un luogo devastato da un terribile accadimento avvenuto diversi anni prima. In generale, possiamo dire che l’esperienza narrativa rimarrà pressocché immutata: l’obiettivo di questo rifacimento è mantenere intatta l’esperienza concepita diciassette anni fa, seppure la stessa Capcom abbia parlato di una “trama riconcepita”.

Purtroppo, non si sa con certezza quanto e sé l’esperienza potrà essere ridefinita in tutti i suoi aspetti, il che lascerà un interrogativo aperto fino al momento della data d’uscita. Se, però, l’avventura rimarrà la medesima nella sua essenza, ciò che verrà rivisto con questo Remake sarà fondamentalmente il comparto tecnico: il titolo sarà maggiormente in linea con gli stilemi videoludici dei survival horror degli ultimi anni, il che permetterà anche ai neofiti della serie di poter godere maggiormente di un’esperienza che si scrollerà di dosso il peso degli anni.

Data d’uscita di Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake uscirà nel corso del 2023. Il nuovo anno ormai alle porte sarà un periodo fondamentale anche per il franchise targato Capcom, il quale tornerà in auge nei prossimi mesi: Resident Evil 4 verrà pubblicato il 24 marzo 2023. Come iniziare al meglio un nuovo anno, se non proprio con una delle più celebri produzioni videoludiche che hanno maggiormente contribuito a ridefinire il genere degli horror?

Su quali console uscirà Resident Evil 4 Remake?

Resident Evil 4 non sarà più una produzione in uscita sulle sole console next-gen. I possessori delle console di penultima generazione potranno quindi tirare un sospiro di sollievo sapendo che uno dei titoli più attesi per il primo periodo del 2023 uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Contrariamente da quanto affermato nelle primissime fasi della campagna marketing, dunque, anche quest’ultimissimo progetto dedicato al franchise di Resident Evil uscirà su due generazioni differenti.

A che ora si potrà scaricare Resident Evil 4 Remake?

Anche se gli utenti che procederanno con l’acquisto anticipato del titolo nella sua versione digitale potranno effettuare il download del prodotto con un paio di giorni d’anticipo rispetto al day one, tutti gli utenti potranno avviare Resident Evil 4 Remake allo scoccare della mezzanotte del 24 marzo 2023. A quell’ora, infatti, Resident Evil 4 Remake sarà rilasciato ufficialmente sullo store delle diverse piattaforme sulle quali approderà, garantendone di fatto l’accesso sin dalle primissime ore di quel giorno.

Versioni di Resident Evil 4 Remake

L’avventura di Leon S. Kennedy verrà venduta nel formato Standard e Deluxe. Tutti i giocatori che provvederanno ad acquistare il titolo effettuando il preorder della Standard Edition potranno accedere ai seguenti contenuti:

Standard Edition

Valigetta dorata

Mini colonna sonora

Questa verrà venduta al prezzo di 69,99 euro su console – ridotto a 59,99 euro per l’edizione Steam -. A seguire vi rimandiamo ai link alle diverse versioni di Resident Evil 4 Remake, così da procedere al suddetto acquisto qualora ne foste interessti:

Deluxe Edition

Diversamente dall’edizione Standard, la Deluxe Edition avrà al suo interno più contenuti digitali e potrà essere acquistata al prezzo di 79,99 euro su console e 69,99 euro su Steam. Ai già citati oggetti del preordine verranno aggiunti nuovi elementi, garantendo così la possibilità di ottenere le seguenti cose riscattabili in gioco:

Valigetta dorata

Ciondolo: "Munizioni pistola"

Ciondolo: "Pianta verde"

Mini colonna sonora

Inoltre, la Deluxe Edition conterrà il Pacchetto DLC Extra, che include al suo interno:

Costumi per Leon e Ashley: "Alternativo"

Costumi per Leon e Ashley: "Romantico"

Costume per Leon e filtro: "Eroe"

Costume per Leon e filtro: "Malvagio"

Accessorio per Leon: "Occhiali da sole sportivi"

Arma speciale: "Sentinel Nine"

Arma speciale: "Skull Shaker"

Musica ed effetti sonori: "Versione originale"

Mappa dei tesori: Espansione

Qui di seguito trovate i link relativi all'edizione Deluxe sulle diverse piattaforme

Resident Evil 4 Remake Edizione da Collezione

Come nel caso di molte altre produzioni di alto livello, anche per Resident Evil 4 Remake verrà rilasciata una Collector's Edition. L’edizione da collezione dedicata al quarto capitolo del popolare franchise di Capcom presenterà diversi contenuti irrinunciabili per i fan dell’iterazione o di Resident Evil. Venduta al prezzo di 299,99 euro, il titolo verrà venduto con un’apposita confezione per gli irrinunciabili collezionisti delle edizioni fisiche, al cui interno vi saranno i seguenti contenuti:

SteelBook del gioco – Resident Evil 4 Remake sarà presente al suo interno -

Codice per pacchetto DLC extra

Colonna sonora digitale

Statuetta di Leon S. Kennedy

Artbook

Mappa speciale

Quali sono i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Resident Evil 4 Remake?

Come di consueto, la pagina Steam di Resident Evil 4 ha rilasciato le tanto attese informazioni circa le configurazioni PC ideali per avviare e godere al meglio dell’esperienza rilasciata da Capcom. Qui di seguito vi riportiamo tutte le informazioni necessarie per i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps. Tuttavia, il frame rate potrebbe non essere stabile per alcune delle fasi più concitate di gameplay. Sarà necessario essere in possesso di AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2060 per attivare il ray tracing.

Requisiti consigliati

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Note aggiuntive: Performance stimata: 1080p/60 fps. Anche in questo caso, Steam riporta una voce aggiuntiva riguardante la possibilità che si verifichino dei cali di Frame Rate. Inoltre, saranno necessarie una Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 per attivare il ray tracing.