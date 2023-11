Resident Evil 4 Remake ha una data di uscita su iPhone, l'orrore Capcom in palmo di mano

Capcom ha annunciato la data di uscita di Resident Evil 4 Remake per Mac, iPhone e iPad. Il gioco esce il 20 dicembre su App Store, lo stesso giorno sarà disponibile anche il DLC Separate Ways con Ada Wong.

Resident Evil 4 Remake è compatibile con iPhone 15 Pro e Pro Max, iPad con chip M1 o superiore e Mac equipaggiati con chip della famiglia M3. Il gioco è realizzato con il RE Engine proprietario di Capcom ed è ottimizzato per offrire una esperienza mobile di alto livello su tutti i dispositivi della mela.

Capcom sottolinea che "una parte limitata del gioco di base può essere giocata gratuitamente. Per giocare il gioco completo, è necessario un acquisto in-app", esattamente come nel caso di Resident Evil Village.

Resident Evil 4 Remake per Apple costa 69.99 euro in Europa, 19.99 euro è il prezzo del pacchetto DLC mentre i ticket per larmi costano da 2.99 a 9.99 euro. Resident Evil Village su iPhone ci ha stupito a metà e per quanto sia sicuramente impressionante vedere giochi di questo calibro girare su iPhone, l'esperienza non può dirsi del tutto soddisfacente, vedremo nel caso di Resident Evil 4 Remake se Capcom sia riuscita ad aggiustare il tiro su alcuni aspetti del porting.