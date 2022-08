Resident Evil 4 Remake, Demo in arrivo? Tante novità secondo un ricco rumor

Alle già numerose versioni esistenti di Resident Evil 4, si aggiungerà nei prossimi mesi una ulteriore incarnazione dell'apprezzato survival horror a marchio Capcom.

Atteso per il marzo del prossimo anno, Resident Evil 4 Remake riscriverà ancora una volta la storia del titolo. Per sventare il rapimento di Ashley, Leon e i giocatori potranno sfruttare la potenza hardware di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre sembra per ora essere esclusa un'edizione PS4 e Xbox One del gioco. In attesa della prossima primavera, non mancano però indiscrezioni in merito alle possibili caratteristiche del remake, protagoniste di un nuovo e interessante rumor.

Dalle pagine di Reddit, in particolare, emergono intriganti ipotesi di differenze tra il Resident Evil 4 originale e il remake. Stando ad uno dei numerosi insider attivi sul forum, Capcom avrebbe grandi piani per il rinnovamento del gioco, a partire dal suo avvio. I primi minuti del remake dovrebbero infatti mettere i giocatori nei panni di Ashley, la cui IA dovrebbe essere stata soggetta a diversi miglioramenti, con tanto di aggiunta della capacità di distrarre i nemici. Successivamente, l'alter-ego principale dovrebbe tornare a essere Leon, ma sequenze di Resident Evil 4 Remake dovrebbero includere anche sezioni con Ada e Louis. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe poter contare su di una storia più profonda, con tanto di flashback legati alle attività di suo nonno.



Sul fronte del gameplay, l'insider cita il ritorno delle meccaniche di schiavata e blocco già viste in Resident Evil 3 Remake e Resident Evil Village. Diversi avversari inseguiranno i giocatori attraverso le mappe, tra il Dottor Salvador e abitanti del villaggio. Anche Hook Man sarebbe pronto a tornare in azione, come boss per l'area del castello. La zona dell'isola sarebbe inoltre stata completamente ridisegnata, con l'aggiunta di nuove zone, tra lquali troverebbero spazio delle prigioni e una fattoria.

A corredo dei numerosi dettagli, il presunto insider aggiunge un riferimento legato alla futura pubblicazione di ben tre Demo gratuite di Resident Evil 4 Remake. La prima di queste, si apprende, dovrebbe portare i giocatori ad esplorare l'area del villaggio entro la fine del 2022. Gli inizi del prossimo anno dovrebbero invece accogliere due ulteriori Demo, ambientate nelle zone del castello e dell'isola.



Al momento, ovviamente, parliamo di semplici rumor: per saperne di più sarà necessario attendere qualche nuovo annuncio da parte di Capcom!