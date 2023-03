Resident Evil 4 Remake Demo: ecco il codice segreto per attivare la difficoltà più alta

Come ormai ben saprete, la demo gratuita di Resident Evil 4 Remake include una modalità segreta che sembra attivarsi in maniera casuale. A quanto pare però, esiste anche un sistema che permette di abilitare questo segreto in modo manuale, scopriamo tutti i dettagli.

Per attivare la Mad Chainsaw Mode, che corrisponde ad un livello di difficoltà molto più elevato per i giocatori della demo, è sufficiente procedere con la pressione di alcuni tasti. Si tratta, in sostanza, di una combinazione che ricorda i vecchi trucchi per i videogiochi di qualche anno fa. Nel caso di Resident Evil 4 Remake, occorre innanzitutto avviare la demo e giungere al menu principale, quello in cui è possibile selezionare anche le Opzioni o il Negozio (PlayStation Store, se state giocando da PS4 o PS5).

A questo punto, spostate il cursore sulla prima voce del menu, Storia Principale, e premete la seguente combinazione di tasti:

PlayStation: tenendo premuti R1 + L1, premete in sequenza Su, Sinistra, Giù, Destra, Quadrato, Triangolo, Cerchio, X, X

tenendo premuti R1 + L1, premete in sequenza Su, Sinistra, Giù, Destra, Quadrato, Triangolo, Cerchio, X, X Xbox: tenendo premuti RB + LB, premete in sequenza Su, Sinistra, Giù, Destra, X, Y, B, A, A

Al momento esatto della pressione dell'ultimo tasto della sequenza, il gioco proverà ad avviare una nuova partita e vi ritroverete di fronte ad una schermata che vi proporrà di mettervi alla prova con la Difficoltà Estrema Massacro. Se volete provare, vi basterà selezionare 'Accetta la sfida', invece cliccando su 'Rifiuta la sfida' avvierete la versione demo nella sua versione standard. Vi ricordiamo che la modalità Mad Chainsaw è molto più difficile e il nemico più pericoloso sarà armato di una motosega dalla lama infuocata.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sopravvivere nella demo gratis di Resident Evil 4 Remake. Chi non ha ancora avuto modo di provare questa versione del gioco potrebbe essere interessato alla guida su come scaricare la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake su PlayStation, Xbox e PC.