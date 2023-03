Resident Evil 4 Remake, la demo contiene un'arma segreta!

Mentre in rete cominciano a circolare i primi spoiler di Resident Evil 4 Remake, la community di appassionati ha fatto un'interessante scoperta relativa alla Chainsaw demo del gioco.

Grazie all'utente Steam Vizixi, infatti, abbiamo scoperto l'esistenza di una mitraglietta segreta che potrete sbloccare seguendo queste indicazioni. Innanzitutto, dovrete recarvi nel seminterrato del primo ganado e sconfiggerlo; fatto questo, dovrete lasciar cadere tutti gli oggetti nel vostro inventario e dirigervi verso il centro del villaggio, ricordandovi di non raccogliere nulla durante il percorso. Arrivati lì, dirigetevi a sinistra rispetto alla chiesa, noterete un pozzo aperto: entrateci. Al suo interno potrete finalmente trovare la mitraglietta e utilizzarla nelle vostre scorribande con gli zombie.

Se avete qualche dubbio o non riuscite a trovare la mitraglietta, vi basterà dare un'occhiata al video gameplay registrato dall'utente BladedAxe77 che vi proponiamo in allegato alla news.

Se non foste a conoscenza, la demo di Resident Evil 4 Remake contiene però altri interessanti segreti, come la modalità speciale motosega pazza. Questa interessante aggiunta, che vi si paleserà in maniera casuale all'inizio delle vostre partite, vi permetterà di mettervi alla prova e sperimentare il terrore dei ganados al massimo livello di difficoltà. Sarete coraggiosi abbastanza da accettare il guanto di sfida?

Resident Evil 4 Remake uscirà il 24 marzo su Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.