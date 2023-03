Resident Evil 4 Remake: la demo esce stasera a sorpresa dopo l'evento Capcom?

Una pubblicità andata in onda forse per errore su Twitch sembra confermare quanto avevamo ipotizzato la scorsa settimana: il lancio della demo di Resident Evil 4 Remake è imminente e probabilmente la versione di prova debutterà questa sera al termine dell'evento Capcom Spotlight in programma alle 23:30.

Il breve video pubblicitario riporta la scritta "Available Now", cosa che farebbe pensare quindi ad un lancio della demo nelle prossime ore, la versione demo di RE4 Remake dovrebbe essere scaricabile su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S, i contenuti non sono noti ma ricordiamo che Capcom ha parlato di "Special Demo" ed è dunque possibile che si tratti di una demo a tempo disponibile per un periodo limitato e/o con durata ridotta magari a 30 o 60 minuti.

Non ci resta che attendere l'evento Capcom Spotlight di stasera, oltre a Resident Evil 4 Remake saranno della partita anche Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Ghost Trick Phantom Detective.

Nel frattempo scopriamo che GameStop USA ha annullato i preordini di RE4 Remake Collector's Edition a causa di scorte limitate, in queste ore Capcom ha pubblicato la patch 1.02 di Resident Evil 4 che va a correggere alcuni bug e migliora la stabilità del gioco prima del lancio.