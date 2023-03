Resident Evil 4 Remake: la demo al massimo del suo splendore su PC con settaggi Ultra

Capcom ha messo a disposizione la demo di Resident Evil 4 Remake, permettendo così ai giocatori di testare con mano i primi minuti dell'attesissima opera. E dopo aver visto un confronto tra le versioni PS5 e PS4 di Resident Evil 4 Remake, è ora il turno della demo in versione PC ripresa da ElAnalistaDeBits.

Il noto canale Youtube ha infatti catturato l'intera versione dimostrativa su un PC con settaggi Ultra, permettendo in questo modo a chiunque di poter vedere in azione l'ultima fatica Capcom al massimo del suo splendore visivo, con tanto di 4K e 60fps. Resident Evil 4 Remake si conferma dunque una produzione di ampio spessore in termini tecnici, con una cura impressionante nei dettagli ed in tutti gli effetti visivi. Tutto scorre su schermo in maniera fluida e precisa e, almeno in questa versione dimostrativa, non sembrano esserci problematiche particolari che possano influire sulla qualità dell'opera.

Il video di ElAnalistaDeBits offre dunque promettenti certezze sulla resa del gioco completo su PC, sebbene il lancio della versione dimostrativa non sembra sia stato tutto rose e fiori: tanti utenti hanno infatti incontrato problemi con la demo di Resident Evil 4 Remake su PC, con diversi giocatori che su Steam hanno segnalato fenomeni di stuttering e persino crash all'avvio.