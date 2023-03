Resident Evil 4 Remake, Denuvo starebbe causando problemi di performance su PC

Nonostante gli ottimi risultati registrati da Resident Evil 4 Remake al lancio su PC, il titolo di Capcom è stato criticato da alcuni giocatori a causa delle presunte interferenze del sistema di protezione Denuvo sulle performance del prodotto.

Sono state non poche, infatti, le reazioni negative di chi, dopo aver giocato la demo senza problemi, ha riscontrato diversi problemi di performance con la propria copia di Resident Evil 4 Remake. Tra i tanti, ci sono stati addirittura giocatori che non sono stati in grado di far partire il gioco. Gran parte di questo feedback è stato registrato sulla piattaforma di Valve, Steam, dove gli utenti hanno incolpato il sistema di anti-tampering Denuvo e richiesto agli sviluppatori delle soluzioni in tempi brevi.

Per adesso, non ci risulta che il team abbia commentato la situazione. Ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ne sapremo di più, specie se Denuvo dovesse infine essere rimosso dal gioco, come già successo nel caso di Resident Evil 2 Remake.

Nel frattempo, il famoso leaker Dusk Golem ha parlato delle novità che potrebbero ampliare l'offerta contenutistica del titolo Capcom. Stando alle sue parole, oltre al DLC gratuito relativo alla modalità Mercenari, Resident Evil 4 Remake potrebbe accogliere presto il pacchetto Separate Ways, che a suo dire potrebbe essere proposto come DLC a pagamento con diverse migliorie.