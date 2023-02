Resident Evil 4 Remake, dettagli da paura: le ultime novità in video

Resident Evil 4 Remake si fa sempre più concreto: ecco i dettagli emersi dal coverage di Game Informer sul prossimo, attesissimo kolossal a tinte oscure di Capcom per PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo coverage di Game Informer su Resident Evil 4 Remake illustra gli interventi compiuti dagli sviluppatori giapponesi per evolvere, migliorare e, in alcuni casi, modificare e rivedere determinati aspetti dell'impianto ludico dell'originario RE4.

Tra le informazioni più importanti condivise da GI troviamo ad esempio la conferma della presenza delle missioni secondarie in Resident Evil 4 Remake. Le attività accessorie che correranno parallelamente alla campagna principale faranno da sfondo ad altrettante innovazioni contenutistiche, su tutte la presenza di nemici inediti, l'introduzione di una balestra, l'utilizzo di diversi coltelli e la possibilità di controllare Ashley in taluni frangenti della partita.

Sempre dallo speciale di Game Informer apprendiamo che Capcom ha preferito non integrare alcun genere di sequenza Quick Time Event, preferendo non snaturare gli aspetti più rappresentativi del gameplay e farlo aderire maggiormente all'esperienza del titolo originario rispetto a quanto visto nelle versioni attualizzate di Resident Evil 2 e 3. Di particolare interesse sono poi i passaggi del coverage di GI in cui gli sviluppatori nipponici descrivono i cambiamenti apportati ad Ashley in Resident Evil 4 Remake.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulle sorprese di Resident Evil 4 Remake.