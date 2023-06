Resident Evil 4 Remake, DLC in arrivo? Spuntano nuovi obiettivi su Steam

Neanche il tempo di vedere in azione la VR Mode di Resident Evil 4 Remake introdotta con il DLC gratuito salito sul palco dello scorso PlayStation Showcase che già si parla di un nuovo contenuto aggiuntivo per il rifacimento di RE4: la notizia giunge direttamente dalle pagine ufficiali di Steam, ove sono comparsi alcuni obiettivi inediti.

Rimbalzata a più riprese sul web, l'informazione ha già raggiunto gli occhi e le orecchie dei giocatori provenienti da ogni angolo del mondo: Resident Evil 4 potrebbe presto ricevere un altro DLC ma, almeno per adesso, tutto tace da Capcom. Ciò nonostante, i contenuti provenienti dal portale di Valve lasciano spazio a poche interpretazioni.

Infatti, nella giornata di oggi, sono apparsi sette nuovi achievement per il tanto acclamato Remake, il quale potrebbe ricevere diverse novità nell'arco del prossimo futuro. Si pensa, quindi, che il DLC Separate Ways non sia tanto lontano in termini di data di pubblicazione, ma sarà effettivamente così? Questa ed altre domande attendono ancora una risposta in via ufficiale, come quella relativa a quale sarà il prossimo Remake della saga di Resident Evil. Non ci resta che attendere che arrivino le suddette risposte a tempo debito ma, almeno per adesso, i fan di Resident Evil 4 potranno ingannare l'attesa con la modalità VR già disponibile su PS VR2.