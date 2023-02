Al PlayStation State of Play di febbraio 2023 c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Resident Evil 4 Remake, che si presenta in forma smagliante non solo lato gameplay ma anche in termini di atmosfere, direzione artistica e comparto sonoro, doppiaggio incluso.

Parlando a proposito del parlato, sappiamo se Resident Evil 4 Remake sarà doppiato in italiano oppure no? Finora Capcom non ha fatto comunicazioni in merito, e nessun video ufficiale con le voci nella nostra lingua è stato fin qui diffuso. Una potenziale importante conferma arriva però dalla pagina Steam dell'opera: nel riquadro dedicato alle lingue supportate dal gioco, l'italiano viene segnalato non solo per interfaccia e sottotitoli, ma anche per le voci. A meno di sorprese all'ultimo momento, quindi, il doppiaggio italiano ci sarà.

Non si tratterebbe in fondo di una grande sorpresa dato che dal 2012, precisamente dall'esordio di Resident Evil Revelations su Nintendo 3DS, la maggior parte dei giochi della serie Capcom ha incluso il parlato in italiano tra le opzioni. Nello specifico, ricordiamo che episodi principali come Resident Evil 6, Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village, così come anche i remake di Resident Evil 2 e 3, hanno offerto questa possibilità, divenuta ormai una tradizione per il franchise.

Sempre allo State of Play Capcom ha confermato che il gioco riceverà una versione dimostrativa prima del lancio: ecco quando esce la Special Demo di Resident Evil 4 Remake.