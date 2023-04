Resident Evil 4 Remake, la doppiatrice di Ada Wong risponde alle critiche dei fan

Mentre Resident Evil 4 Remake sfonda il tetto delle quattro milioni di copie distribuite, la doppiatrice di Ada Wong, Lily Gao, ha preso parola su Instagram per rispondere a coloro che si erano scagliati contro la sua performance attoriale.

All'interno del suo post, la Gao si è detta onorata di essere stata la prima attrice asiatica a prestare la propria voce al personaggio di Ada, e ha ringraziato il producer per aver contribuito alla realizzazione di una "autentica rappresentazione" della misteriosa spia presente nel gioco. L'attrice ha poi voluto sottolineare quanto sia importante fare scelte di casting che siano in linea col personaggio, specie in un'industria che spesso contribuisce a rendere un'immagine "deumanizzante e malsana" della comunità che cerca di rappresentare:

"Essere la prima attrice asiatica a interpretare Ada nei videogiochi di Resident Evil è un onore e sarò per sempre grata al nostro produttore e al nostro director per aver preso la decisione di una rappresentazione autentica", afferma l'attrice, che poi aggiunge: "Sebbene le critiche siano prevedibili, non è la prima volta che un attore di colore affronta molestie razziste e sessiste, semplicemente per aver partecipato. È ora di smetterla di capitalizzare solo sulla donna asiatica sessualizzata, erotizzata e misteriosa, e di fare spazio per rappresentare ogni tipo di donna asiatica".

Lily Gao ha poi difeso fermamente la propria performance, descrivendo la sua Ada come un personaggio imprevedibile e combattivo, e del tutto non stereotipato. In poche parole, una "sopravvissuta".