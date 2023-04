Resident Evil 4 Remake: c'è anche Separate Ways o no?

Resident Evil 4 Remake ha reinterpretato il capolavoro del 2005, offrendolo ai giocatori in una veste fortemente rinnovata capaci di lasciare ancora una volta il segno. Ma l'opera originale aveva diversi altri contenuti oltre alla storia principale.

In particolare fu molto apprezzata la mini-avventura Separate Ways, introdotta per la prima volta nella versione PS2 di Resident Evil 4 (era invece assente nella versione per GameCube) e che ci metteva nei panni di Ada Wong approfondendo ulteriormente la narrativa ed offrendo nuove sfide, battaglie e scenari da esplorare. Separate Ways è presente anche in Resident Evil 4 Remake?

La risposta è no, almeno per il momento. L'avventura secondaria con Ada non è stata inclusa nel remake e, dunque, non c'è modo di vestire i suoi panni. Questo tuttavia non significa che Capcom abbia del tutto scartato questo specifico contenuto: un leak avrebbe anticipato che Separate Ways arriverà in Resident Evil 4 Remake come DLC, sebbene per adesso non ci siano state conferme ufficiali da parte di Capcom. Come già accaduto per altri giochi precedenti di Resident Evil, però, è assai probabile che la compagnia nipponica voglia espandere ancora di più l'offerta ludica del suo apprezzato remake, pertanto non sono da escludere importanti novità nel prossimo futuro.

Intanto è in arrivo la modalità Mercenari in Resident Evil 4 Remake, che verrà introdotta attraverso un aggiornamento gratuito per tutti.