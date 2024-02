Resident Evil 4 Remake: l'edizione standard ha subito un importante taglio di prezzo

Se non avete ancora recuperato Resident Evil 4 Remake, sappiate che questo potrebbe essere il momento perfetto per acquistare l'horror firmato Capcom. In seguito alla pubblicazione della Gold Edition, infatti, il titolo ha subito un consistente taglio di prezzo.

Sebbene l'azienda di Osaka non abbia comunicato in via ufficiale la notizia, il gioco ha subito un abbassamento definitivo del prezzo su tutti gli store digitali (PlayStation, Xbox e Steam), dove viene venduto al prezzo di 39,99 euro. Si tratta quindi di uno sconto importante, visto che ora il gioco può essere acquistato a 30 euro in meno su PlayStation/Xbox e 20 euro in meno su Steam.

Ecco di seguito i link utili per procedere all'acquisto della versione digitale del gioco sui vari store:

Ovviamente questa è l'edizione che non include Separate Ways, l'espansione con protagonista Ada Wong che può essere acquistata separatamente da chi possiede già la versione standard del gioco. In alternativa, potete scegliere di acquistare direttamente al costo di 49,99 euro la Gold Edition di Resident Evil 4 Remake, che include anche il DLC.

