Resident Evil 4 Remake: tutte le edizioni e preordini DA FINIRE

Vi è venuta voglia di preordinare Resident Evil 4 Remake, in uscita il prossimo 24 marzo, ma non sapete quale edizione scegliere? Siete capitati nel posto giusto! Di seguito potete trovare tutte le informazioni che state cercando, dalle differenti edizioni disponibile fino ai prezzi di vendita, passando per dei comodi link che rimandano ai principali rivenditori italiani.

Standard Edition (retail e digitale)

Contenuti inclusi

Gioco Base

Bonus Preordine

Valigetta dorata

Ciondolo: "Munizioni pistola"

Mini Colonna Sonora (esclusiva del pre-ordine digitale PS4 e PS5 su PlayStation Store)

Dove preordinare

Deluxe Edition (solo digitale)

Contenuti inclusi

Gioco base

Pacchetto DLC Extra contenente i seguenti contenuti:

Costumi per Leon e Ashley: "Alternativo"

Costumi per Leon e Ashley: "Romantico"

Costume per Leon e filtro: "Eroe"

Costume per Leon e filtro: "Malvagio"

Accessorio per Leon: "Occhiali da sole sportivi"

Arma speciale: "Sentinel Nine"

Arma speciale: "Skull Shaker"

Musica ed effetti sonori: "Versione originale"

Mappa dei tesori: Espansione

Bonus Preordine

Valigetta dorata

Valigetta classica

Ciondolo: "Munizioni pistola"

Ciondolo: "Pianta verde"

Mini Colonna Sonora (esclusiva del pre-ordine digitale PS4 e PS5 su PlayStation Store)

Dove preordinare

Collector's Edition (solo retail)

Contenuti inclusi

Gioco Base

Custodia Steelbook

Tutti i contenuti della Deluxe Edition (Codice per il Pacchetto DLC Extra)

Colonna sonora digitale

Statuetta di Leon S. Kennedy

Artbook

Mappa speciale

Collector's Box

Bonus Preordine

Valigetta dorata

Valigetta classica

Ciondolo: "Munizioni pistola"

Ciondolo: "Pianta verde"

Mini Colonna Sonora (esclusiva del pre-ordine digitale PS4 e PS5 su PlayStation Store)

Dove preordinare

La Collector's Edition di Resident Evil 4 Remake risulta purtroppo esaurita presso tutti i maggiori rivenditori italiani, inclusi Amazon.it, GameStop e GameLife. Nonostante l'elevato prezzo di vendita, pari a ben 299,99 euro, è letteralmente andata a ruba. Al momento può essere acquistata su alcuni marketplace come eBay.it, purtroppo a prezzi maggiorati. Pensateci bene prima di procedere, eventualmente, all'acquisto presso questo rivenditori.