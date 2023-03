Resident Evil 4 Remake esce su Nintendo Switch o solo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S?

Resident Evil 4 Remake esce il 24 marzo 2023, il gioco è in dirittura di arrivo su PC, console PlayStation e Xbox (ad eccezione di Xbox One) mentre cosa sappiamo riguardo un possibile debutto del remake di RE4 su Nintendo Switch?

Ad oggi purtroppo non ci sono notizie in merito, Resident Evil 4 Remake non sembra essere previsto per Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Switch OLED, le uniche piattaforme annunciate sono come detto PC Windows, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Non è escluso che in futuro Resident Evil 4 Remake possa uscire anche su Switch anche se per quanto affascinante, questa ipotesi non è assolutamente confermata. In passato Capcom ha pubblicato Resident Evil 7 Biohazard su Nintendo Switch tramite Cloud ma l'esperimento non sembra aver dato i suoi frutti e infatti il successivo Resident Evil Village non è mai uscito su Switch, mentre Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake sono effettivamente stati pubblicati in versione Cloud, passando però quasi del tutto inosservati al grande pubblico.

Dunque forse non è il caso di trattenere il fiato aspettando il possibile lancio di Resident Evil 4 Remake sulle console della famiglia Nintendo Switch. Chissà però che Capcom non possa sorprenderci nei prossimi mesi con un porting dedicato...