Resident Evil 4 Remake esce anche su PS4 o solo per PS5, Xbox Series X/S e PC?

Annunciato durante il PlayStation State of Play di giugno 2022, Resident Evil 4 Remake farà il suo debutto sul mercato il 24 marzo 2023. Al momento dell'annuncio Capcom confermò la natura next-gen del progetto, con debutto previsto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

E' davvero così oppure Resident Evil 4 Remake uscirà anche su PlayStation 4? Al Tokyo Game Show 2022 la casa di Osaka ha confermato che Resident Evil 4 Remake arriverà anche su PS4 oltre alle piattaforme già confermate in precedenza. Nulla da fare invece per Xbox One: a meno di ripensamenti nei prossimi mesi, il gioco non è previsto per la vecchia console Microsoft e resterà appannaggio della sola Series X/S.

Durante il TGS 2022 la software house nipponica non ha mostrato nuove sequenze di gioco, limitandosi soltanto a confermare l'arrivo del rifacimento del suo storico survival horror PS4. In ogni caso non si dovrà attendere troppo per novità più sostanziose sul titolo: Capcom sta infatti già preparando un nuovo Resident Evil Showcase per ottobre, e si tratterà dell'occasione d'oro non solo per ricevere ulteriori aggiornamenti su Resident Evil Village Gold Edition ed i suoi contenuti inediti, ma appunto su Resident Evil 4 Remake, magari attraverso approfonditi trailer e sequenze di gameplay.