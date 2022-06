Resident Evil 4 Remake è esclusiva PS5 oppure no? Esce su PS4 e Xbox One?

L'annuncio di Resident Evil 4 Remake allo State of Play è stata sicuramente una delle più interessanti sorprese dello showcase PlayStation del 2 giugno. Il nuovo gioco Capcom uscirà solo su PlayStation 5 o arriverà anche su altre piattaforme? Facciamo chiarezza.

Nonostate sia stato annunciato durante un evento PlayStation, Resident Evil 4 non è esclusiva Sony, il gioco uscirà su infatti non solo su PS5 ma anche su Xbox Series X/S e PC in contemporanea a partire dal 24 marzo 2022. Tra le piattaforme supportate non figurano invece PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Resident Evil 4 non uscirà dunque sulle console old-gen di Sony e Microsoft e sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Uscito originariamente nel 2005 su GameCube e in seguito su PS2, Resident Evil 4 è uno dei giochi più venduti e amati della saga di Resident Evil, con questa nuova versione Capcom vuole riportare in vita un classico aggiornando il comparto tecnico e rendendo più fluido il gameplay, con un lavoro di aggiornamento simile a quello portato avanti con Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake.

Sicuramente una bella notizia per i fan di Resident Evil, da segnalare inoltre come RE4 Remake godrà di contenuti per PlayStation VR2, supportando dunque il visore Sony di nuova generazione.