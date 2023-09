Resident Evil 4 Remake: l'espansione Separate Ways è gratis o a pagamento?

All'ultimo State of Play è stato annunciato con un trailer Separate Ways, il DLC che andrà ad arricchire la storia di Resident Evil 4 Remake permettendo ai giocatori di viverla dal punto di vista di Ada Wong. Ma si tratta di un contenuto gratuito o si dovrà pagare?

L'incertezza su questo aspetto nasce a causa delle fasi finali del trailer, che potrebbero aver generato confusione. L'espansione Separate Ways sarà infatti un contenuto premium e costerà 9,99 dollari (il prezzo in euro non è ancora stato confermato, ma probabilmente sarà di 10 euro) per i possessori di Resident Evil 4 Remake. Ad essere gratis sarà esclusivamente l'aggiornamento della modalità Mercenari, che aggiungerà sia Ada Wong che Albert Wesker al roster di personaggi giocabili.

Come confermato nel corso dell'evento organizzato da Sony PlayStation, verrà distribuita gratuitamente anche la versione del gioco per PlayStation VR2, che arriverà quindi sotto forma di aggiornamento gratis per i possessori dell'edizione standard del survival horror Capcom e del visore di ultima generazione.

Per chi non lo sapesse, l'espansione arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 21 settembre 2023 e lo stesso giorno verrà pubblicato anche il content update gratis di Mercenari.