Resident Evil 4 Remake, ecco come ripristinare QUELL'outfit di Salazar

Mentre Resident Evil 4 Remake raggiunge quota 135 milioni di copie distribuite, diventando il secondo miglior lancio di sempre per la serie, i fan dell'horror di Capcom hanno pubblicato un'insolita mod dedicata al malvagio e tenebroso personaggio di Salazar.

All'interno del remake, se ben ricordate, il povero Salazar era stato privato del suo iconico cappello, ovvero di uno degli elementi che più hanno definito il suo design nel corso degli anni. Ebbene, alcuni fan nostalgici hanno deciso di opporsi a questo genere di soprusi e hanno lottato duramente per portare al ripristino dell'outfit originale del povero nobile nativo di Valdelobos.

Ed è qui che entra in gioco la mod "Salazar gets his hat back", realizzata dal creator kira5z e pubblicata sul sito di Nexus Mods. Inutile dirlo, questa mod provvede alla reintroduzione del magico cappello di Salazar all'interno del remake, con un risultato davvero niente male per un pack fan made. Se siete interessati a scaricarla, vi bastera fare click sul link che vi proponiamo di seguito:

Nel frattempo, il titolo Capcom è stato al centro di una orribile parentesi che ha coinvolto la doppiatrice di Ada Wong, Lily Gao. La giovane attrice è stata purtroppo vittima della parte più intransigente della community di appassionati, che ha deciso improvvisamente di prendere di mira il profilo Instagram della doppiatrice per tempestarlo di critiche pesantissime in merito alla sua performance attoriale. Alcuni, pensate, hanno addirittura affermato di aver rimpianto l'acquisto della Deluxe Edition del gioco per colpa della Gao.



Evidentemente, il tenore di alcuni messaggi deve aver scosso la Gao, che si è vista purtroppo costretta a disattivare i commenti sul proprio profilo, mentre Capcom, almeno per il momento, sembra non aver ancora commentato pubblicamente l'accaduto.