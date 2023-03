Resident Evil 4 Remake finito in 2 ore e 30: il world record è di uno streamer italiano

Disponibile soltanto da oggi, Resident Evil 4 Remake è stato portato a termine nel giro di 2 ore e mezza. Siamo dinanzi all'attuale record mondiale, raggiunto dallo streamer italiano Dominic.

Come potete osservare tramite il filmato che potete consultare in cima alla notizia, il rifacimento con cui Capcom ha donato nuovo lustro ad uno dei capisaldi della storia videoludica è stato terminato in sole due ore e mezza da Dominic. Si tratta di una cifra di gran lunga inferiore alle otto ore richieste dal gioco per ottenere il trofeo "Velocista".

Per quanto impressionante, non fatichiamo a credere che nel giro di pochi giorni il record possa essere battuto da altri speedrunner, o dallo stesso Dominic. Come detto, il titolo è in commercio da pochissimo e le strategie per arrivare ai titoli di coda nel più breve tempo possibile sono soltanto agli inizi. Gli streamer troveranno di volta in volta nuovi exploit da sfruttare, percorsi ottimali, affineranno la gestione delle risorse e, probabilmente, scoveranno dei bug e glitch con cui bypassare intere sezioni di gioco.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo remake di Capcom disponibile ora su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S e PlayStation 4, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Resident Evil 4 Remake.