Resident Evil 4 è ancora in forma? Le nostre impressioni sul Remake

L'ultimo showcase organizzato da Capcom ci ha permesso di dare uno sguardo a nuovi e interessanti spezzoni di gameplay tratti da Resident Evil 4 Remake, rifacimento del titolo horror originale che verrà pubblicato su Xbox Series S|X, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 24 marzo del 2023.

Le prime impressioni che abbiamo avuto durante la nostra analisi sono state molto positive. In questi nuovi video, che ci hanno catapultato in alcuni dei luoghi storici dell'originale quarto capitolo, abbiamo potuto ammirare il RE Engine, ancora una volta, in ottima forma e capace di presentare una veste grafica di ottimo livello, arricchita da un comparto texture e un sistema di illuminazioni molti validi.



Per quanto riguarda la trama, abbiamo avuto l'impressione che Resident Evil 4 Remake seguirà gli eventi del titolo originale in maniera abbastanza fedele, anche se restiamo aperti a qualsiasi tipo di sorpresa da parte degli autori di Capcom.

Anche il gameplay sembra riportarci dritti nel passato, grazie a un impianto di gameplay basato su delle fasi di shooting frenetiche, in cui sarà essenziale organizzare delle strategie in poco tempo per sfuggire alle orde crescenti di nemici, aiutandosi magari con le soluzioni ambientali a propria disposizione. Anche perché, a detta del producer, verremo messi di fronte a dei ganados ancora più forti che nel gioco originale. L'aspetto legato alla gestione dell'inventario e all'acquisto delle munizioni è stato modernizzato con alcune aggiunte e resta un pilastro importante per la sopravvivenza di Leon fino alle fasi finali del gioco.



Dopo queste considerazioni, e con gli elementi a nostra disposizione, abbiamo constatato che Resident Evil 4 Remake riuscirà a farsi apprezzare dal grande pubblico grazie alla sua proposta ludica, capace di spaziare dall'horror alle fasi di azione più adrenaliniche. Rimandiamo, tuttavia, il nostro giudizio definitivo alla fase di recensione, quando potremo osservare questa produzione nella sua completezza.

Se siete curiosi di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake.