Resident Evil 4 Remake è su Game Pass o PlayStation Plus?

Sono sempre di più i publisher che decidono di lanciare i loro nuovi videogiochi direttamente all'interno di servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Plus. Basti pensare a Wo Long: Fallen Dynasty e Tchia, due giochi che a marzo arriveranno al day-one all'interno delle selezioni di Microsoft e Sony, rispettivamente.

Tra i giochi più attesi in assoluto di marzo figura senz'altro il remake di Resident Evil 4 ed è possibile che qualcuno tra voi si stia chiedendo se potrà trovarlo fin dal day-one all'interno di qualche servizio in abbonamento. La risposta breve è: no.

Resident Evil 4 Remake uscirà in Xbox Game Pass e PlayStation Plus?

Resident Evil 4 Remake non sarà disponibile in Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio dunque se siete interessati a giocarci subito dovete necessariamente procedere all'acquisto di una delle edizioni RE4, ossia Standard, Deluxe e Collector's Edition. La Standard include solamente il gioco base (GameStop aggiunge la cover lenticolare e Amazon la Steelbook), la Deluxe digitale comprende anche il Pacchetto DLC Extra, mentre la Collector's offre un mucchio di contenuti da collezione, tra cui una statuetta di Leon e un artbook. Purtroppo la Collector's Edition risulta essere esaurita presso tutti i rivenditori ufficiali, quindi se non l'avete ancora preordinata dovete necessariamente optare per un'altra edizione o dirigervi sui marketplace terze parti, dove vengono rivendute a prezzo maggiorato (in tal caso pensateci per bene).

Di gratuito potrete giocare solamente la Special Demo di Resident Evil 4 annunciata all'ultimo State of Play, la cui data di pubblicazione non è ancora stata annunciata. Dal momento che il gioco vero e proprio verrà lanciato il 24 marzo su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC, ci aspettiamo la versione di prova nei primi giorni del mese entrante.