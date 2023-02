Resident Evil 4 Remake girà sul mio PC? Ecco i requisiti minimi e consigliati

A poco più di un mese dall'uscita ufficiale del gioco, gli sviluppatori di Capcom svelano al pubblico i requisiti necessari per ospitare sul proprio hardware l'attesissimo Resident Evil 4 Remake, che a quanto pare sarà totalmente privo di sezioni QTE.

Ecco dunque l'elenco completo dei requisiti minimi e consigliati di Resident Evil 4 Remake:



Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit);

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500;

RAM: 8 GB;

Scheda video: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM;

DirectX: Versione 12;

Connessione internet;

Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/45 fps - Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse - AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2060 necessarie per attivare il ray tracing.

Requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit);

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700;

RAM: 16 GB;

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070;

DirectX: Versione 12;

Connessione internet;

Note aggiuntive: Performance stimata: 1080p/60 fps - Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse - Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 necessarie per attivare il ray tracing.

Per gli amanti del completismo e della longevità, Capcom ha anche confermato la presenza della New Game Plus e della Photo Mode in Resident Evil 4 Remake sin dal lancio.

In chiusura, vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake uscirà il 24 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X e PC.