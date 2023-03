Resident Evil 4 Remake gira meglio su PS5 o Xbox Series X?

Possedete sia PlayStation 5 che Xbox Series X e non sapete su delle due console acquistare il remake di Resident Evil 4? Per vostra fortuna Digital Foundry ha già provveduto a valutarne pregi e difetti.

Manca ancora una settimana abbondante alla pubblicazione di Resident Evil 4 Remake, ma Capcom lo ha già spedito alle redazioni di tutto il mondo, comprese la nostra (avete già letto la recensione di Resident Evil 4 Remake?) e quella di Digital Foundry, che ha subito provveduto ad analizzarne le velleità tecniche. Gli esperti inglesi hanno dato un'occhiata da vicino a tutte le versioni - PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC - ricavandone delle impressioni che necessitano di ulteriori approfondimenti in futuro. Ciononostante è già stata in grado di fornire alcune importanti considerazioni.

PlayStation 5 e Xbox Series X offrono due distinte modalità grafiche, Risoluzione e Performance, con ulteriori impostazioni che consentono di attivare diversi effetti come il ray tracing, il motion blur, la profondità di campo, l'aberrazione cromatica e capelli di qualità superiore.

PlayStation 5 e Xbox Series X presentano problemi di illuminazione alle ciocche di capelli di qualità superiore, assenti invece su PC. In modalità Risoluzione entrambe le console girano in 4K, ma la versione Xbox Series X appare più nitida e stabile (probabilmente per merito di una miglior implementazione del Temporal Anti-Aliasing). In modalità Performance entrambe le console mantengono i 60fps, a patto di disattivare le migliorie ai capelli, una pratica che attualmente Digital Foundry consiglia caldamente. Con questo e gli altri effetti attivi cominciano a soffrire entrambe, tuttavia Xbox Series X riesce a cavarsela alla grande grazie al VRR, meglio implementato rispetto alla controparte Sony. La console di Microsoft, inoltre, in modalità Performance riesce a restituire una risoluzione maggiore: nella location analizzata gira a 1728p, contro i 1440p di PS5. Sulla console Sony si segnala inoltre la mancanza delle pozzanghere (presenti su Xbox e PC), mentre l'Aberrazione Cromatica è fallata (meglio disattivarla al momento)

E le altre edizioni? Su PlayStation 4, Resident Evil 4 presenta texture ed elementi dello scenario (come muri e porte) molto peggiori rispetto rispetto a quelli di PS5, inoltre non possiede le ombre generate dalle luci dinamiche, non offre il sub surface scattering e non supporta effetti avanzati come il ray tracing e i capelli migliorati. Il framerate punta ai 60fps, ma è instabile e Digital Foundry avrebbe preferito un blocco a 30fps. La versione PC è superiore a tutte le altre, ma chiaramente necessita di una macchina all'altezza. In generale, possiede texture più dettagliate rispetto a PS5 e Xbox Series X, anche se risulta fin troppo nitida a parere di Digital Foundry.

Maggiori dettagli potete trovarli nella Video Analisi di Digital Foundry, tenendo bene a mente che molti dei problemi segnalati potrebbero essere risolti nei prossimi giorni con delle patch.