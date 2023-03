Resident Evil 4 Remake: guida e trucchi per il parry perfetto

Come avrete notato giocando la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, uno dei principali cambiamenti al gameplay rispetto alla versione originale consiste nell'introduzione dei parry, che affianca le numerose modifica al combattimento col coltello. Oltre ad essere uno strumento offensivo, la lama è fondamentale per le parate: ecco come farle.

Come eseguire un parry in RE4 Remake

Eseguire una parata perfetta in Resident Evil 4 Remake non è difficile come in un soulslike e la finestra temporale entro la quale premere il tasto per l'esecuzione di questa tecnica è abbastanza generoso. Tutto ruota intorno alla pressione del tasto L1 su PlayStation (LB su Xbox, Barra spaziatrice su PC) pochi istanti prima che il nemico colpisca Leon S. Kennedy. I giocatori più abili possono utilizzare come riferimento il nemico, ma chi trova difficoltà nell'esecuzione di un parry può dare un'occhiata agli elementi dell'interfaccia situati nell'angolo in basso a destra dello schermo: l'iconcina a forma di coltello verrà infatti sostituita da quella del tasto nel momento esatto in cui sarà possibile fare il parry, così da non sbagliare mai. I giocatori che non gradiscono l'impostazione predefinita del parry possono inoltre recarsi nel menu delle impostazioni, visitare la scheda Controlli e modificare l'opzione che permette di attivare questa mossa con il tasto che viene solitamente utilizzato per fare fuoco con le armi. Occorre infine precisare che è possibile attivare il parry quando un avversario lancia un coltello o un'altra arma da lancio verso il protagonista, così da evitare di subire danni.

Perché fare i parry in RE4 Remake

Ovviamente il motivo principale per il quale i giocatori di Resident Evil 4 Remake dovrebbero padroneggiare questa tecnica è il fatto che impedisca di subire danni da attacchi che potrebbero altresì risultare fatali. Sappiate però che il parry ha un'utilità anche per chi vuole attaccare, poiché la sua esecuzione permette di infliggere un duro colpo ai Ganado. Come dicevamo poco sopra, la finestra di tempo in cui è possibile parare è ampia e in ogni caso mettere a segno la mossa fa sì che il nemico indietreggi. Esiste però un momento specifico (una frazione di secondo prima dell'impatto) in cui la pressione del tasto attiva il 'parry perfetto', che oltre a respingere l'attacco ha anche la funzione di stordire il nemico: è in questo momento che potrete avvicinarvi all'avversario e colpirlo con un poderoso attacco corpo a corpo, magari seguito da una coltellata o da un colpo alla testa quando è riverso al suolo. Sebbene il parry non abbia effetto sugli attacchi in tuffo dei nemici, è invece possibile eseguire una parata quando i ganado provano a tirare un pugno a Leon: in questi casi non solo vi difenderete, ma farete anche a pezzi l'arto dell'avversario.

