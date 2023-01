Resident Evil 4 Remake: un iconico villain avrà un ruolo chiave nella storia?

Si avvicina a grandi passi il 24 marzo 2023, data in cui Resident Evil 4 Remake farà il suo esordio su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. Capcom ha già rivelato numerose informazioni sull'atteso rifacimento di Resident Evil 4, ma ci sono ancora diverse sorprese da scoprire.

Arriva adesso un interessante indizio dalla pagina IMDb dedicata a Resident Evil 4 Remake, che già offre un elenco parziale dei doppiatori coinvolti nel progetto con tanto di ruoli. Ebbene, nella lista si cita anche la presenza di Albert Wesker nel gioco, interpretato da Connor Fogarty che aveva già prestato la propria voce al personaggio in occasione della sua comparsa in Dead By Daylight come guest star. Ciò sarebbe una conferma della presenza di Wesker all'interno dell'opera, sebbene per il momento manchino conferme ufficiali da parte di Capcom.

Storico villain della serie sin dal primo capitolo, e con ruoli centrali in giochi come Resident Evil Code Veronica e Resident Evil 5, in Resident Evil 4 Wesker non era presente nella storia principale e faceva giusto delle semplici comparse nei contenuti secondari del classico del 2005, con camei nelle modalità Assignment Ada e Separate Ways, e come personaggio giocabile nella modalità Mercenari. Per questo motivo è fortemente probabile la presenza dell'iconico antagonista anche nel remake, sebbene resti da chiarire che ruolo potrebbe avere: non è da escludere infatti che Wesker possa essere incluso nella trama principale del gioco, oppure che le mini-avventure del titolo originale incentrate su Ada possano essere integrate nella storia di Leon per dare così vita ad un prodotto ancora più ricco ed approfondito.

Non resta che attendere l'uscita del gioco completo a marzo oppure maggiori chiarimenti da parte di Capcom nelle prossime settimane. Nel 2021, ancora prima dell'annuncio ufficiale del progetto, erano emersi presunti artwork di Wesker relativi a Resident Evil 4 Remake, che lo ritraevano con un design mai visto prima. Sale dunque la curiosità di scoprire come l'atteso rifacimento ritoccherà ed amplierà la narrativa di Resident Evil 4, compresi i ruoli dei suoi personaggi.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake, dove analizziamo a fondo quanto noto sul titolo Capcom.