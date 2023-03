Resident Evil 4 Remake: un interessante segreto permette di sbloccare una nuova modalità

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, Capcom ha reso disponibile gratuitamente la Chainsaw demo di Resident Evil 4 Remake al termine della presentazione digitale relativa al futuro delle diverse IP dell'azienda. Al di là della prova di uno dei giochi più attesi di marzo, ciò che ha attirato l'attenzione degli utenti è un segreto presente nella demo.

Le segnalazioni sono accorse in numerose nella rete: la demo di Resident Evil 4 Remake permette di accedere alla modalità "motosega pazza". L'interessante aggiunta garantirà a tutti gli utenti di prendere parte ad una sfida che metterà a dura prova le proprie capacità di sopravvivenza in un mondo pericoloso come quello di Resident Evil 4. Però, questo avverrà ad alcune condizioni.

Infatti, come riportato dai giocatori, l'ottenimento della suddetta modalità "Mad Chainsaw" sarà casuale: il tutto apparirà in modo occasionale all'avvio di una qualsiasi partita all'interno della demo. Gli sciagurati utenti che raccoglieranno il guanto di sfida saranno messi dinnanzi ad una modalità che incrementerà la difficoltà dell'esperienza.

Tuttavia, questa introduzione sarà appannaggio della demo di Resident Evil 4 Remake. Ciò significa, in altre parole, che la modalità Mad Chainsaw non sarà presente nella versione definitiva del gioco. Ma come si attiva? Al momento non si conosce con esattezza quali sono le condizioni che garantiscono la presenza della schermata necessaria per l'avvio dell'avventura con l'incremento della complessità. Però, l'unica cosa che si dovrà fare è avviare una nuova partita e accettare la richiesta di giocare con la modalità Mad Chainsaw.

Vi state cimentando in questa nuova breve avventura? Siete riusciti a cavarvela per il meglio? Qualora voleste approcciarvi alla prova gratuita del nuovo Remake targato Capcom, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida sui migliori trucchi per sopravvivere nella Chainsaw demo di Resident Evil 4 Remake.