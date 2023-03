Resident Evil 4 Remake: un leak svela i personaggi giocabili del prossimo DLC

Sono già passati alcuni giorni dall'uscita della recente produzione targata Capcom e, mentre si festeggiano i successi di Resident Evil 4 Remake che batte Hogwarts Legacy in UK, si iniziano a tirare un po' le somme sul futuro del progetto ideato dalla nota software house giapponese, soprattutto per quel che concerne i DLC di Resident Evil 4 Remake.

A seguito delle recenti informazioni, infatti, sappiamo che un leak ha svelato l'esistenza del DLC Separate Ways di Resident Evil 4 Remake, pronto a costituire una roadmap del "nuovo" capitolo di RE grazie alla ventura uscita della modalità Mercenaries. Le novità in merito sono alquanto risicate, eppure iniziano a circolare in rete alcuni interessanti dettagli sui personaggi del DLC in arrivo. Il tutto è avvenuto nelle scorse ore, grazie a dei dataminer.

Sembrerebbe, infatti, che l'utente biohazarddoctor abbia scoperto l'esistenza di un elenco di personaggi giocabili presenti nel prossimo DLC The Mercenaries di Resident Evil 4 Remake. La lista riporta sei nomi in totale, che vi elenchiamo qui sotto:

Ada Wong (due versioni)

Albert Wesker

Leon S. Kennedy (due versioni)

Luis Serra

Jack Krauser

Hunk

Il contenuto aggiuntivo in questione introdurrà quindi NPC del passato di Resident Evil 4 come personaggi giocabili nel Remake ideato da Capcom, come nel caso di Luis Serra. Al momento l'informazione è sprovvista di alcuna conferma ufficiale da parte dal team di sviluppo, nonostante manchi davvero poco tempo per conoscere tutti i dettagli del DLC in arrivo. La data prevista è quella del 7 aprile 2023 e attendiamo con trepidante attesa di conoscere come Capcom arricchirà l'avventura.

Vi state godendo questo nuovo viaggio? In tal caso, vi invitiamo a recuperare i trucchi per mirare meglio con le armi da fuoco in Resident Evil 4 Remake.