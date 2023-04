Resident Evil 4 Remake, altro che Leon: Ada Wong diventa giocabile su PC

Mentre i fan attendono l'arrivo della modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake disponibile dal 7 aprile, i modder continuano a lavorare costantemente sull'opera Capcom dando vita a creazioni sempre più intriganti. Nello specifico, una delle più recenti permette di giocare l'intera avventura con un personaggio diverso da Leon Kennedy.

Grazie agli sforzi del modder Raq, Ada Wong diventa la protagonista principale di Resident Evil 4 Remake su PC, pronta a scontrarsi con orde di Ganados e le altre temiblli creature che popolano le terre controllate dai Los Illuminados. Raq ha ripreso il modello poligonale di Ada e le relative animazioni dai file relativi al personaggio previsti per la modalità Mercenari, ma in ogni caso il lavoro svolto ha comunque alcune pecche, come precisato dallo stesso creatore su Nexus Mods.

Nonostante la mod implementi anche gli effetti sonori collegati ad Ada, per qualche motivo non meglio precisato non funzionano e, di conseguenza, le voci in-game della nota spia vestita di rosso non funzionano. Il personaggio dunque non parla, e mancano anche le animazioni facciali: l'autore precisa che proverà a cercare una soluzione, pur ammettendo che simili problematiche non sono comunque una priorità assoluta. In ogni caso, se volete rifarvi l'intera avventura nei panni dell'iconica Ada, adesso potete farlo.

A proposito del personaggio, l'interprete di Ada in Resident Evil 4 Remake ha ricevuto attacchi su Instagram, con Lily Gao che si è quindi ritrovata costretta a chiudere i commenti.