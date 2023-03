Resident Evil 4 Remake, Leon batte tutti: lancio da record su PC!

Anticipato da un folle anime a tema Resident Evil 4, il remake del survival horror è finalmente disponibile su console e PC, dove ha realizzato un debutto davvero clamoroso.

Stando ai dati offerti da Steamdb, infatti, l'esordio di Resident Evil 4: Remake su Steam avrebbe incenerito il debutto di tutti i più recenti capitoli della saga. Nelle prime ore di presenza sullo store Valve, l'avventura di Leon ha infatti già chiamato a raccolta oltre 93.000 giocatori attivi in contemporanea.

Un dato sorprendente, soprattutto se confrontato con quanto realizzato al lancio da Resident Evil 2: Remake (5.280 utenti in simultanea), Resident Evil 3: Remake (1.959 utenti in simultanea) e Resident Evil: Village (2.862 utenti in simultanea). I primi risultati di Resident Evil 4: Remake superano persino quelli raggiunti dai precedenti remake della saga negli ultimi anni. Nei momenti di apice, Resident Evil 2: Remake e Resident Evil 3: Remake avevano infatti totalizzato rispettivamente un massimo di 74.227 e 60.293 giocatori attivi in contemporanea. Il nuovo rifacimento Capcom è invece ancora piuttosto lontano da Resident Evil: Village, il cui picco aveva accolto in simultanea ben 106.631 giocatori.

Se volete osservare il survival horror in azione, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le prime due ore di Resident Evil 4: Remake in italiano.