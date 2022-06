Resident Evil 4 Remake: sarà Lily Gao a interpretare Ada Wong?

Nel corso dell'ultimo State of Play di Sony, Capcom ha ufficialmente tolto i veli a Resident Evil 4 Remake, la reinterpretazione di uno dei classici della serie horror nonché uno fra i giochi più memorabili di tutta la storia videoludica.

Tra i vari dettagli che la casa di Osaka ha fin qui condiviso con la community, non c'è traccia di informazioni riguardanti il cast del gioco e, in particolare, l'attrice che ha prestato la propria voce ed ha effettuato le sessioni di motion capture per il personaggio di Ada Wong, che come sappiamo ricopre un ruolo importante nelle vicende di Resident Evil 4.

Stando a quanto riferito da Dan Allen Gaming su YouTube, potrebbe essere Lily Gao, attrice canadese con origini cinesi (di cui vi abbiamo riportato uno scatto in calce), ad interpretare Ada Wong in questo rifacimento. Gao è nota per i suoi ruoli nelle serie TV The Expanse e Second Jen, ed è già stata coinvolta nel franchise Capcom con il film Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Al momento non è possibile verificare le fonti di Dan Allen Gaming, tuttavia costituisce un importante indizio il fatto che Jolene Anderson, attrice che ha tenuto le sessioni mocap per Ada Wong in Resident Evil 2 Remake, ha confermato che non tornerà a collaborare con Capcom in vista di questo nuovo episodio.

Se siete curiosi di scoprire quanto è cambiato il survival horror di Capcom, vi consigliamo di visionare il video confronto diretto tra Resident Evil 4 Remake e l'originale.