Resident Evil 4 Remake: longevità e lancio di Separate Ways, parla Dusk Golem

Dopo aver svelato in anteprima alcuni dettagli sull'aggiornamento gratuito "The Mercenaries" di Resident Evil 4 Remake, il leaker e insider Dusk Golem c'ha preso gusto e ha aggiunto anche qualche indiscrezione su Separate Ways, che secondo alcuni rumor sarebbe destinato ad aggiungersi al gioco sotto forma di DLC a pagamento.

I primi riferimenti a Separate Ways sono stati scovati a marzo all'interno del codice della versione PC di Resident Evil 4 Remake. Dusk Golem ha confermato la sua esistenza, ma ha invitato tutti i fan del rifacimento a tenere basse le proprie aspettative per quanto riguarda la longevità. Secondo il leaker, la campagna di Separate Ways sarà più corta di quella del DLC Le Ombre di Rose di Resident Evil Village, per il semplice motivo che i due contenuti scaricabili hanno avuto una storia realizzativa differente. Il DLC dell'ottavo capitolo della serie ha goduto di tutta l'attenzione di Capcom poiché è stato sviluppato dopo il lancio del gioco principale, mentre Separate Ways sarebbe stato creato da un team di ridotte dimensioni durante lo sviluppo di Resident Evil 4 Remake. Per i veterani non dovrebbe essere un grosso problema, dal momento che anche l'avventura originale, che ricordiamo avere Ada Wong come protagonista, non era poi molto lunga.

In compenso anche l'attesa per la sua uscita dovrebbe essere minore: il lancio di Separate Ways sarebbe previsto nel corso del 2023, dunque non troppo lontano dal debutto di Resident Evil 4 Remake, mentre per Le Ombre di Rose si è resa necessaria un'attesa di un anno e mezzo. Ad accompagnarlo dovrebbe inoltre esserci un aggiornamento della modalità gratuita The Mercenaries, comprendente, tra le altre cose, anche Ada Wong come personaggio giocabile, con tanto di costume aggiuntivo ispirato al classico del 2005.