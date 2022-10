Resident Evil 4 Remake sarà longevo: Capcom non vuole ripetere gli errori di RE3

Quando venne pubblicato nell'aprile 2020, Resident Evil 3 Remake generò alcuni malumori non solo per una durata complessiva ritenuta poco soddisfacente, ma anche per aver tagliato diverse parti del gioco originale. Critica e pubblico non rimasero del tutto convinti del lavoro svolto, ritenendolo inferiore a Resident Evil 2 Remake.

Capcom sembra aver fatto tesoro dei feedback ricevuti con il rifacimento del terzo capitolo (ma anche di Resident Evil 2 Remake) e, di conseguenza, promette che gli stessi errori non verranno commessi per Resident Evil 4 Remake. Parlando ai microfoni di PC Gamer, infatti, il producer Hiroyuki Kobayashi assicura che il rifacimento di Resident Evil 4 avrà una durata in linea con l'opera del 2005 e che dunque non si tratterà di un'esperienza più breve.

"Quando abbiamo iniziato la produzione di Resident Evil 4 Remake abbiamo osservato cosa è piaciuto ai giocatori dei remake di Resident Evil 2 e 3, e cosa invece avremmo potuto fare meglio. Posso dire ad esempio che la durata del nuovo RE4 sarà all'incirca la stessa del gioco originale", queste nel dettaglio le parole di Kobayashi.

Questa dichiarazione in ogni caso non nega che RE4 Remake potrebbe avere dei cambiamenti più o meno significativi ai suoi contenuti rispetto a quanto visto in passato. Alcuni di questi sono già evidenti nel primo video gameplay di Resident Evil 4 Remake, che espande tutta la fase iniziale del classico originale pur mantenendosi al tempo stesso fedele con alcune delle sue fasi più iconiche. In ogni caso sembra assicurato che la riedizione del quarto capitolo non sarà più breve del gioco su cui si basa, a differenza di quanto accaduto con Resident Evil 3.

Non perdetevi intanto lo story trailer di Resident Evil 4 Remake, che ci offre uno sguardo più ravvicinato ai diversi personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura.