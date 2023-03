Resident Evil 4 Remake, quanto migliora col Ray Tracing? Ecco un video confronto

Oltre che per la qualità ludica offerta e per la rivisitazione narrativa offerta dal titolo, Resident Evil 4 Remake ha saputo colpirci anche per quanto concerne l'aspetto grafico. Un video comparativo confezionto dal canale YouTube ElAnalistaDeBts ci consente di osservare quanto può migliorare l'aspetto estetico del gioco con il Ray Tracing.

Come potete osservare dando uno sguardo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, i benefici del Ray Tracing in Resident Evil 4 Remake sono piuttosto evidenti. Possiamo ad esempio constatare come l'aspetto degli specchi d'acqua sia notevolmente differente a seconda della presenza o meno del Ray Tracing, che contribuisce a conferire un aspetto ancora più torbido e oscuro a laghi e pozzanghere presenti nel villaggio del survival horror.

Gli effetti del Ray Tracing non si limitano chiaramente ai soli bacini d'acqua, in quanto ravvisabili su tutte le superfici e materiali disseminati lungo le ambientazioni di gioco. Degno di nota il miglioramento di superifici come vetro e marmo, che riflettono in maniera molto più evidente la figura di Leon e gli altri oggetti a schermo.

Nel frattempo, nello stesso giorno di lancio del gioco, uno streamer italiano ha finito Resident Evil 4 Remake in 2 ore e 30, fissando così il world record provvisorio dell'action game di Capcom.