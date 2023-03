Resident Evil 4 Remake: le migliori impostazioni per giocare bene su PS5 e Xbox Series X/S

Il rifacimento in chiave moderna di Resident Evil 4 è giunto, pronto a far rivivere gli orrori del villaggio spagnolo guidato dai Los Illuminados ai giocatori di lunga data ed ai neofiti della serie Capcom. Se lo giocherete su PlayStation o Xbox, queste impostazioni potrebbero migliorare ulteriormente la vostra esperienza.

Impostazioni Risoluzione

Ray Tracing - Sì

Luminosità - 50% o oltre

Distorsione lente - Sì

Profondità di campo - Sì

Qualità dei capelli - Sì

Spazio colore - sRGB o Rec. 709, a scelta

Impostazioni Framerate

Ray Tracing - No

Luminosità - 50% o oltre

Distorsione lente - No

Profondità di campo - No

Qualità dei capelli - No

Spazio colore - sRGB o Rec. 709, a scelta

A seconda che vogliate giocare in modalità Risoluzione o in modalità Framerate, queste sono le impostazioni ideale per portare al massimo la qualità tecnica del gioco su console. Potete impostarle attraverso le opzioni disponibili nel menù principale, alla voce "Schermo".

Per quanto riguarda i "Comandi", il titolo Capcom offre diverse possibilità di personalizzazione qualora non vi trovaste a vostro agio con i controlli di default. Oltre alla presenza di un'impostazione dei comandi basata sullo schema dell'originale Resident Evil 4 del 2005, si possono fare eventuali modifiche manuali che possono rendere il gameplay ancora più immediato: se necessario, attivate la Mira assistita ed impostate su "tieni premuto" la Pressione ripetuta del comando, così ad esempio da poter sparare semplicemente mantenendo premuto il tasto apposito, senza doverlo pigiare ripetutamente.

In termini di interfaccia, attivare i sottotitoli può aiutarvi ad avere sempre sotto controllo i dialoghi (soprattutto se impostate un doppiaggio diverso da quello italiano), oltre a disattivare il Motion Blur e l'oscillazione della telecamera per migliorare ulteriormente le prestazioni visive (presenti alla voce "Visuale" delle opzioni). Molte di queste opzioni possono comunque essere regolate a seconda delle vostre preferenze, dato che si tratta di modifiche minori che non influiscono in maniera troppo drastica sulla tenuta tecnica dell'opera.

Per maggiori dettagli ecco a voi la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake. Se invece lo giocherete sulla vecchia generazione di console, il nostro speciale sulla versione PS4 di Resident Evil 4 Remake vi spiega tutto ciò che volete sapere.