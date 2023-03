Resident Evil 4 Remake: i migliori trucchi per sopravvivere nella Chainsaw Demo

Capcom ha finalmente pubblicato la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, grazie alla quale i giocatori possono vivere su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S le fasi iniziali dell'avventura nei panni di Leon S. Kennedy. Se state per giocare questa versione di prova, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile.

Usate il coltello

Dopo qualche minuto trascorso nella demo, il buon Leon sarà pronto a combattere e vi renderete subito conto delle differenze tra il remake del quarto capitolo e gli ultimi episodi della serie, inclusi RE2 e RE3 Remake. Questa volta, infatti, il coltello non è un'arma secondaria che infligge un quantitativo minimo di danni, ma uno strumento di morte la cui efficacia è paragonabile in tutto e per tutto alla pistola. Purtroppo però, il coltello non è indistruttibile e nella demo non esiste la possibilità di ripristinare l'affilatura della lama. Si tratta in ogni caso di uno strumento utilissimo nelle prime fasi della demo, poiché consente di risparmiare munizioni che vi torneranno parecchio utili nella seconda metà della versione di prova. Il modo migliore per sfruttare questa lama è con il parry, che consiste nel premere il tasto L1 su PlayStation (LB su Xbox) poco prima che il nemico vi colpisca con un'arma corpo a corpo (se combatte a mani nude, non c'è modo di difendersi): in questo modo respingerete l'avversario e, con più parate consecutive, potrete avvicinarvi a lui e premere un tasto per colpirlo con un poderoso calcio, il quale atterra chiunque si trovi di fronte a voi.

Talvolta, il parry atterra la creatura e basta avvicinarsi ad essa e premere il grilletto destro per finirlo con una coltellata. Sappiate che la tecnica dello stordimento con calcio non è valida solo con le armi bianche, poiché i colpi alla testa con pistola tendono a stordire il nemico e faranno spuntare l'icona bianca che segnala la possibilità di eseguire questa mossa speciale.

Non ignorate il crafting

Pur trattandosi di una demo, sarà possibile esplorare la piccola area di gioco e saccheggiare mobili o casse di legno al cui interno vi sono sia oggetti che risorse per il crafting. Se tutto il necessario alla fabbricazione dei proiettili della pistola non può essere impiegato in altro modo, è bene sapere che le piante verdi che permettono la creazione di consumabili dall'effetto curativo potenziato possono essere utilizzate anche singolarmente. Come potete quindi intuire, è fondamentale evitare di utilizzare le piante verdi per curarsi, poiché combinarle con altri oggetti uguali o di colore diverso dà vita a medicinali molto più efficienti che possono ripristinare un quantitativo di salute più generoso e rimettervi in sesto persino nelle situazioni peggiori.

Sappiate inoltre che l'uso di questi oggetti dall'inventario è immediato, quindi non vi sarà il pericolo che i nemici che vi stanno braccando possano interrompere l'animazione di cura.

Pensate a sopravvivere

Se non avete mai giocato Resident Evil 4, sappiate che la fase finale della demo vi metterà in una situazione particolarmente complicata e dalla quale è possibile uscirne in tanti modi diversi. Ad un certo punto infatti, vi ritroverete di fronte ad una piccola piazza in cui si aggira un numero parecchio elevato di nemici che ignorano la vostra presenza. Prima di dare il via allo scontro, accucciatevi e seguite le strade laterali (meglio andare prima a destra) per raggiungere qualche edificio e recuperare quante più risorse possibili. In questo modo accumulerete un bel po' di proiettili e piante verdi con cui realizzare potenti oggetti curativi. Che lo vogliate o meno, prima o poi i nemici scorgeranno la presenza di Leon e inizieranno a darvi la caccia: da questo momento il vostro obiettivo non sarà quello di eliminarli tutti, ma di sopravvivere per una manciata di minuti. Non esiste una strategia migliore, poiché tutto dipende dalla vostra abilità con la pistola e dalle risorse accumulate. Potreste ad esempio entrare in uno degli edifici al centro della piazza e barricarvi dentro per guadagnare qualche secondo, per poi iniziare a spostarvi sui tetti e calciare le scale degli infetti che provano a raggiungervi. In alternativa, potreste iniziare a correre in cerchio sfruttando i vari vicoletti e gli edifici che dispongono di un'uscita sul retro (anche le finestre vanno bene a questo scopo).

L'importante è stare quanto più lontano possibile dal nemico armato di motosega ed evitare i vicoli ciechi. Se le cose si mettono male, utilizzate la granata stordente che si può recuperare in giro: vi permetterà di stordire tutti e avere qualche istante per fuggire e attendere che l'incubo giunga al termine.