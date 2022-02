Resident Evil 4 Remake: Mikami desidera che Capcom migliori la sua storia

Nonostante sia oggetto di numerosi rumor, oltre che di numerose richieste da parte dei fan storici della saga, Resident Evil 4 Remake non è ancora stato annunciato. A quanto pare ad attenderlo non ci sono solamente gli appassionati, ma anche una personalità davvero illustre parliamo di: Shinji Mikami, ossia il director e writer del gioco originale.

In questi giorni Shinji Mikami ha concesso delle interviste a numerose testate in giro per il mondo (Everyeye inclusa, leggete la nostra intervista a Shinji Mikami), ma Ghostwire Tokyo, il promettente nuovo progetto dei suoi ragazzi di Tango Gameworks, non è stato l'unico oggetto di discussione. I nostri colleghi di VG247.com hanno infatti colto la palla al balzo per chiedergli un parere in merito al rumoreggiato Resident Evil 4 Remake.

Mikami ha esordito commentando l'enorme hype che i fan hanno nei confronti del progetto, facendo notare che è davvero "un'ottima cosa per Capcom", per poi palesare un po' di insoddisfazione in merito al suo lavoro sulla storia Resident Evil 4. Mikami ha infatti rivelato di averla scritta in sole tre settimane, dunque spera che Capcom possa migliorarla e pubblicare un prodotto di ottima fattura.

Mikami, ricordiamo, non ha più nulla a che spartire con la compagnia giapponese, dunque le sue parole non devono essere intese come una conferma indiretta dell'esistenza di Resident Evil 4 Remake. Sebbene a molti appaia come la naturale prosecuzione del più ampio progetto che ha già visto Capcom realizzare i remake di Resident Evil 2 e 3, non è ancora stato confermato ufficialmente. Di reale, per il momento, c'è solamente il rifacimento in VR di Resident Evil 4 per Oculus Quest 2.