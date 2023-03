Resident Evil 4 Remake, modder senza freni: Shrek è armato di motosega!

E' bastata solo la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake per mandare su di giri i modder. Sono già numerose le creazioni amatoriali basate sulla versione di prova dell'attesa opera Capcom, ed un poco alla volta arrivano mod sempre più esilaranti e sopra le righe.

Ma ora si sta letteralmente passando ad un livello successivo: su Nexus Mods è infatti possibile trovare la mod che sostituisce il temibile Dr. Salvador con l'orco Shrek, protagonista al cinema di tante avventure fiabesche per grandi e piccini. Solo che questa volta il solitamente simpatico e amorevole personaggio della DreamWorks si trasforma in un pazzo assassino armato di motosega, desideroso di fare a pezzi il povero Leon nel cuore del villaggio.

La mod è già disponibile per il download su PC e, a parte qualche piccolo bug grafico, funziona in maniera corretta. Il volto di Shrek tra l'altro non ha animazioni facciali (del resto il Dr. Salvador indossa un sacco in testa, motivo per cui Capcom non ha animato il suo volto), e la cosa in qualche modo lo rende pure più inquietante mentre prova ad inseguirci con motosega alzata al cielo. Insomma, i modder si sono scatenati con la demo di Resident Evil 4 Remake, e chissà quali altre creazioni assurde verranno fuori una volta disponibile il gioco completo.

Ma di fronte a produzioni esilaranti, non ne mancano anche di più serie ed interessanti: ecco come sarebbe Resident Evil 4 Remake in prima persona grazie ad una mod apposita.