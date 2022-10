Resident Evil 4 Remake si mostra nel primo video gameplay: svelate le nuove meccaniche

Capcom ha dato una degna chiusura al Resident Evil Showcase del 21 ottobre mostrando il primo video gameplay e il trailer della storia del remake di Resident Evil 4, gioco che si era presentato allo State of Play dello scorso mese di giugno con un semplice teaser.

Introdotto dal produttore Yoshiaki Hirabayashi, il trailer della storia del remake di Resident Evil 4 ci ha riportato nei panni di Leon Scott Kennedy, spedito dai servizi segreti in un villaggio rurale spagnolo, El Pueblo, alla ricerca di Ashley Graham, la figlia dispersa del presidente degli Stati Uniti d'America. In questo luogo remoto s'imbatte suo malgrado nei Los Ganados, persone in preda ad istinti selvaggi e primitivi infettati da un parassita noto come Las Plagas.

Il filmato di gameplay, invece, mette in risalto sia gli evidenti miglioramenti grafici, sia gli interventi di ammodernamento operati da Capcom, che ha comprensibilmente scelto di non discostarsi eccessivamente dall'originale del 2005. "Pensiamo che questo gioco regalerà una nuova esperienza (con un senso di familiarità se avete giocato l'originale), che i neofiti e i veterani apprezzeranno in egual misura", ha dichiarato Hirabayashi.



I Ganado assalteranno il protagonista in nuovi modi e con una maggior varietà di attacchi, mentre Leon potrà reagire con nuove mosse, come la parata con coltello. Come nell'originale la gestione della valigetta sarà determinante, ma in questo gioco sarà anche possibile creare munizioni e altri oggetti. Tornerà, ovviamente, anche l'iconico e misterioso mercante, che per l'occasione venderà armi e oggetti, e offrirà un'inedita meccanica di scambio.

Il lancio del remake di Resident Evil 4, ricordiamo, è fissato per il 23 marzo 2023 su PlayStation 4 e PS5 in due differenti edizioni, Standard, Deluxe e Collector's Edition. Trovate entrambi i video allegati a questa notizia, buona visione!