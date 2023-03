Resident Evil 4 Remake ha il New Game Plus oppure no?

Il remake di Resident Evil 4 sta per arrivare nei negozi (avete già letto la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake per PS5?) ed è il momento giusto per rispondere ad una domanda molto richiesta: Resident Evil 4 Remake ha il New Game Plus?

La risposta è sì, la modalità NG+ è presente in Resident Evil 4 Remake, per motivi di embargo però non possiamo scendere nel dettagli e dunque al momento non possiamo dirvi esattamente come funziona e quali contenuti presenta, ne potremo parlare in maniera più approfondita dopo il lancio del gioco.

Resident Evil 4 Remake migliora il gioco originale con tante novità e modifiche strutturali, oltre ad ampliare la storia e ovviamente presentare un comparto tecnico aggiornato. Alcuni aspetti (come i QTE Quick Time Events) sono stati rimossi mentre altre modifiche sono state apportate per rendere il gameplay più snello, scrollandosi di dosso alcune ruggini dovute all'età, ricordiamoci che il gioco originale è stato pubblicato nel lontano 2005.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S mentre non è prevista una versione per Xbox One. Su Everyeye.it oltre alla recensione del gioco completo su PS5 trovate anche l'analisi tecnica di Resident Evil 4 Remake per PS4.