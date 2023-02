Resident Evil 4 Remake non avrà QTE: ecco come si svolgerà un iconico scontro

Tra i numerosi dettagli su Resident Evil 4 Remake già rivelati da Capcom, è stato confermato che il rifacimento del classico del 2005 non avrà sequenze QTE come quelle viste a più riprese nel gioco originale.

Di conseguenza, lo stravolgimento di questa meccanica comporta alcuni cambiamenti più o meno sostanziali a specifici momenti di Resident Evil 4, compresa una delle più famose boss fight del gioco: il combattimento con Jack Krauser. Nel titolo pubblicato per la prima volta su GameCube, il primo incontro con Krauser avveniva attraverso uno spettacolare duello a son di coltelli, inframezzato da numerosi QTE. Anche la boss fight vera e propria più avanti nel gioco faceva ampio ricorso a questa meccanica, motivo per cui tali sequenze verranno fortemente modificate all'interno del remake.

Parlando con Game Informer, i co-director Yasuhiro Anpo e Kazunori Kadoi hanno spiegato come verrà reinterpretata la battaglia con Krauser: al posto dei QTE, lo scontro sarà incentrato sulla nuova meccanica di parry pensata appositamente per Resident Evil 4 Remake, dando così un'impostazione del tutto diversa a tali momenti. "Quando la meccanica di parry è stata implementata nel remake, arrivato al punto con Krauser mentre rigiocavo l'originale, mi sono accorto che volevo utilizzarla anche nell'originale. In quel momento ho capito che le cose sarebbero diventate molto interessanti", afferma Kadoi lasciando intendere che l'impatto dei parry sulle meccaniche di gioco sarà molto significativo, donando così al capolavoro Capcom nuova linfa vitale.

Scopriremo come si rivelerà la rinnovata boss fight con Krauser a partire dal prossimo 24 marzo, giorno in cui la versione moderna di Resident Evil 4 sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake, dove evidenziamo non solo la fedeltà al classico originale, ma anche le diverse sorprese che il gioco offrirà anche ai veterani.