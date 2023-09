Resident Evil 4 Remake: non è ancora finita, ci sono DLC in arrivo?

Uscito la scorsa primavera, Resident Evil 4 Remake è un successo da cinque milioni di copie, il gioco Capcom non ha ancora ricevuto DLC o espansioni come parte del supporto post lancio ma sembra che qualcosa si stia muovendo.

Nelle scorse ore la entry di Resident Evil 4 Remake nel database di Steam è stata aggiornata con due nuove voci che sembrano suggerire l'arrivo di altri contenuti legati al gioco. Non ci sono certezze in merito ma in realtà non è infrequente che il database di Steam sveli in anticipo il debutto di possibili DLC o espansioni.

Uno dei contenuti aggiuntivi in programma per RE4 Remake dovrebbe essere Separate Ways, l'avventura con protagonista Ada Wong, ma non è escluso che possano esserci anche altri DLC in fase di sviluppo. Per il momento Capcom non si sbilancia ma chissà che il Tokyo Game Show di settembre non possa essere una buona occasione per saperne di più.

Lo scorso anno al TGS, Capcom annunciò Resident Evil Village VR e altre novità a tema Resident Evil, la speranza è che anche quest'anno la casa di Osaka possa avere delle novità in serbo per la community, lo scopriremo durante l'ultima settimana di settembre, quando la fiera giapponese entrerà nel vivo.