Resident Evil 4 Remake, non solo i Mercenari: arrivano DLC a pagamento per le armi

Manca ormai pochissimo all'uscita della modalità Mercenari in Resident Evil 4 Remake, che verrà aggiunta come contenuto aggiuntivo gratuito. Ma oltre all'apprezzata modalità extra, Capcom ha programmato anche dei nuovi DLC, in questo caso a pagamento e collegati al nostro armamentario.

Come è possibile notare sul PlayStation Store neozelandese, sono già disponibili per il download i ticket per sbloccare le modifiche speciali delle nostre armi. Si tratta di contenuti in verità già presenti all'interno del gioco base, accessibile tuttavia soltanto tramite la spesa di 30 Spinelli presso il Mercante, ma i DLC a pagamento permettono di avere immediato accesso ai ticket per i potenziamenti extra, da utilizzare dunque anche ad inizio partita. Al momento per motivi di fuso orario sono disponibili solo in Nuova Zelanda, ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche negli altri territori.

E' possibile acquistare un singolo ticket per 4,85 dollari australiani (che corrispondono a circa 2,70 euro), ma sono disponibili anche DLC con tre ticket per 11,25 dollari australiani (pari a 6,40 euro) e da cinque ticket a 15,95 dollari australiani (9,10 euro). Chiaramente si tratta di una spesa assolutamente facoltativa che non va a sostituire in alcun modo i contenuti del gioco base, dunque che vorrà mettere le mani sopra i preziosi biglietti senza spendere altro denaro reale potrà continuare a farlo.

Restando in tema di contenuti scaricabili, un leak avrebbe svelato l'esistenza di Separate Ways come DLC per Resident Evil 4 Remake, ma al momento Capcom non ha ancora confermato ufficialmente se la mini-avventura incentrata su Ada Wong sta per fare effettivamente il suo ritorno.