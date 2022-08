Resident Evil 4 Remake non sarà al TGS 2022: Capcom rivela la sua line-up

Sin dal suo annuncio al PlayStation State of Play di giugno 2022, Resident Evil 4 Remake si è subito imposto come uno dei titoli più attesi per il 2023. Il poco fin qui mostrato del progetto è apparso molto interessante e c'è la curiosità di vedere ulteriore materiale inedito quanto prima. Tuttavia, sembra si dovrà attendere ancora un po'.

Nel rivelare la sua line-up per il Tokyo Games Show 2022, infatti, Capcom non cita Resident Evil 4 Remake lasciando quindi intendere che il gioco non sarà presente alla fiera nipponica. La compagnia ha confermato la presenza di Street Fighter 6, Exoprimal, Mega Man Battle Legacy Collection e Resident Evil Village Gold Edition, senza dimenticare che Resident Evil Village per PSVR2 sarà giocabile al TGS. Tuttavia, dell'atteso remake neanche l'ombra.

Non sono chiari i motivi per cui Capcom ha deciso di non portare il rifacimento di Resident Evil 4 a Tokyo, ed è a questo punto probabile che l'azienda abbia intenzione di tenerselo pronto per altri eventi dei prossimi mesi. Al tempo stesso, comunque, non è da escludere anche un'eventuale comparsa a sorpresa per il gioco, sebbene tale possibilità sia comunque improbabile.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri giochi possiamo aspettarci nuovi trailer e vari aggiornamenti, in particolare per Street Fighter 6 ed Exoprimal dato che Capcom dovrebbe rivelare contenuti inediti per entrambi i titoli. Se però il vostro interesse maggiore era rivolto a Resident Evil 4 Remake, dovrete portare ancora un po' di pazienza prima di rivederlo in azione.

A tal proposito, di recente si è parlato del possibile arrivo di una demo per Resident Evil 4 Remake, stando ad un grosso rumor che ha parlato di ciò che potremmo vedere all'interno nel gioco disponibile dal prossimo 24 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.