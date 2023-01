Resident Evil 4 Remake non verrà rinviato, la data di uscita su Steam è stata ripristinata

Come alcuni di voi avranno notato, nei giorni scorsi la data di uscita di Resident Evil 4 su Steam è stata cambiata dal 24 marzo 2023 ad un generico "Coming Soon", avvenimento che ha fatto preoccupare la community, timorosa di un possibile rinvio. Ma i fan di Resident Evil possono stare tranquilli.

Nel momento in cui scriviamo la data di uscita di Resident Evil 4 è nuovamente visibile su Steam, il lancio è fissato regolarmente per il 24 marzo 2023 come da prima comunicazione e dunque non ci saranno rinvii, almeno ad oggi.

A inizio gennaio lo stesso è accaduto con Hogwarts Legacy, la data di uscita è stata rimossa da Steam e sostituita dall'indicazione Coming Soon, tuttavia la data corretta è stata presto ripristinata e il gioco uscirà il 10 febbraio come inizialmente previsto.

Dunque potete stare tranquilli, Resident Evil 4 Remake non verrà rinviato, lo sviluppo si trova nelle fasi finali e un rinvio appare improbabile, con gli sviluppatori impegnati ad apportare gli ultimi ritocchi per ottimizzare l'esperienza, la fase di polishing durerà qualche settimana e dunque siamo perfettamente in tempo per il lancio alla data fissata.

Secondo alcuni rumor, presto ci saranno novità su Resident Evil 4 Remake, che Capcom stia preparando un nuovo showcase? Lo scopriremo (speriamo) presto.