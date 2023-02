Resident Evil 4 Remake: le novità del gameplay spiegate da Capcom in video

All'interno di un nuovo filmato pubblicato da Game Informer, Capcom ha illustrato i principali cambiamenti che potete aspettarvi da Resident Evil 4 Remake rispetto all'esperienza originale pubblicata dal publisher nel lontano 2005.

Nel corso del video che vi abbiamo riportato in apertura, il direttore Yasuhiro Ampo e il creative director Kazunori Kadoi spiegano in che modo sono state aggiornate le meccaniche di gameplay del titolo, adducendo come esempi l'aggiunta di un parry tramite coltello, le fasi stealth e molto altro.

Ampo e Kadoi hanno poi precisato che, sebbene il combattimento dell'originale Resident Evil 4 rimanga tutt'oggi meccanicamente valido, volevano offrire agli utenti più opzioni su come affrontare le situazioni di gioco. Ecco perché Leon S. Kennedy ora può attaccare furtivamente i nemici con il coltello, un'arma che avrà maggiore utilità in quanto più forte ed efficace, ma al contempo limitato nell'utilizzo a differenza del gioco originale.

Inoltre, il team ha anche sottolienato come volesse amplificare gli aspetti horror del gioco originale e, sebbene i dialoghi ironici e surreali non mancheranno, il tono generale sarà molto più cupo. Del resto, basta dare uno sguardo all'introduzione del gioco, con Leon perso nell'oscurità della foresta mentre una lunga serie di alberi dall'aspetto lugubre e minaccioso incombe sopra di lui.

Prima del debutto in programma il 24 marzo su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, ci sarà una Demo Speciale di Resident Evil 4 Remake.